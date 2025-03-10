JAKARTA - Sejumlah pengemudi ojek online melintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi ojek online atau ojol memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) berupa uang tunai kepada mitra pengemudi atau kurir.

Saat ini terdapat sekitar 250 ribu pekerja pengemudi dan kurir online yang aktif. Sedangkan ada 1-1,5 juta berstatus part-time. Besaran dan mekanisme pemberian bonus Hari Raya akan dirundingkan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

(Aldhi Chandra Setiawan)