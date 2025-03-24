MAKASSAR - Pengunjung tampak sibuk memilih pakaian di Pasar Malam Masjid Al-Markaz Al-Islami, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (23/3/2025). Menjelang Hari Raya Idulfitri, warga mulai memadati pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian baru.

Pedagang menawarkan beragam pilihan busana dengan harga terjangkau, termasuk obral pakaian yang menarik minat pembeli. Diskon dan harga miring menjelang Lebaran membuat pasar malam ini semakin ramai dikunjungi.

(Maman Sukirman)