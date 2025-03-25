...

Kadin Indonesia Berbagi Kebahagiaan Jelang Lebaran

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 25 Maret 2025 01:54 WIB
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Muhammad Yuslim Patawari menghadiri Media Gathering Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim dengan bertema Bersatu dalam Kebaikan Berbagi Kebahagian di Bulan Penuh Berkah, di Jakarta Pusat, Senin 24 3 2025 .
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanoesoedibjo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Muhammad Yuslim Patawari menghadiri Media Gathering Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim dengan bertema Bersatu dalam Kebaikan Berbagi Kebahagian di Bulan Penuh Berkah, di Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
 
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Muhammad Yuslim Patawari mengatakan, acara ini merupakan implementasi instruksi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie agar para pengusaha bisa peduli terhadap masyarakat.
 
Selain menggelar buka puasa bersama, Andi berkata, pihaknya juga memberikan santunan pada anak-anak kurang mampu. Ada 1.000 paket sembako yang disalurkan Kadin Indonesia pada masyarakat kurang mampu.

(Aziz Indra)

