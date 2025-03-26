JAKARTA _ Mustasyar PBNU, KH. Said Aqil Siroj (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudori (ketiga kiri) menyampaikan tausiah saat mengakhiri kajian dan khataman kitab kuning Arrisalah Jami'atul Maqasid karya Hadratusyeikh KH. Hasyim Asy'ari di DPP PKB, Jakarta, Selasa (25/03/2025). Pada penutupan tersebut, Mustasyar Pengurus Besar NU (PBNU) K.H. Said Aqil Siroj mengkaji pasal ketujuh dari kitab Arrisalah Jami'atul Maqasid yang membahas tasawuf.
(Arif Julianto/okezone)