JAKARTA - Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Bahrain 1-0 dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (25/3/2025).

Satu-satunya gol dicetak oleh pemain nomor 10, Ole Romeny pada menit ke 24. Ini menjadi kemenangan pertama bagi pelatih Patrick Kluivert, yang dalam debutnya pekan lalu kalah 1-5 dari Australia.

(Aldhi Chandra Setiawan)