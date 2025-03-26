...

Timnas Indonesia Berhasil Tundukkan Bahrain, Ole Romeny Cetak Gol Tunggal

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 26 Maret 2025 00:04 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny saat berusaha mencetak gol ke gawang Bahrain.
Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Bahrain 1-0 dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny usai mencetak gol ke gawang Bahrain.
JAKARTA - Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Bahrain 1-0 dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (25/3/2025).
 
Satu-satunya gol dicetak oleh pemain nomor 10, Ole Romeny pada menit ke 24. Ini menjadi kemenangan pertama bagi pelatih Patrick Kluivert, yang dalam debutnya pekan lalu kalah 1-5 dari Australia. 

(Aldhi Chandra Setiawan)

