JAKARTA - Aksi demonstrasi menolak UU TNI kembali digelar oleh berbagai elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPR Jakarta pada hari ini, Kamis (27/3/2025).

Ratusan demonstran yang terdiri dari berbagai organisasi dan komunitas sipil tersebut menyampaikan aspirasi mereka menolak Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dianggap memiliki banyak kelemahan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, aksi yang awalnya damai tersebut berubah menjadi ricuh. Petugas Kepolisian memukul massa aksi dengan menggunakan water canon.

Aksi demonstrasi tersebut akhirnya dibubarkan oleh petugas keamanan setelah beberapa jam berlangsung.

(Arif Julianto/okezone)