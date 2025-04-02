...

Suasana Libur Lebaran di Taman Mini Indonesia Indah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 02 April 2025 02:57 WIB
Sejumlah wisatawan berkunjung saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Rabu 2 4 2025 .
Taman Mini Indonesia masih menjadi destinasi favorit libur Lebaran bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah Jabodetabek karena harga terjangkau dan banyak wahana.
Masyarakat dapat berkunjung dan berkeliling Taman Mini Indonesia Indah mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB setiap harinya selama masa libur Lebaran 2025.
JAKARTA - Sejumlah wisatawan berkunjung saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 H di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (2/4/2025).
 
Taman Mini Indonesia masih menjadi destinasi favorit libur Lebaran bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah Jabodetabek karena harga terjangkau dan banyak wahana.
 
Wahana paling ramai dikunjungi di TMII, yakni kereta gantung, taman burung, dan air mancur Tirta Cerita yang kini telah menjadi daya tarik utama TMII.
Menurut data, pada hari kedua Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah ini pengunjung yang datang hampir mencapai 20 ribu orang.
 
Masyarakat dapat berkunjung dan berkeliling Taman Mini Indonesia Indah mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB setiap harinya selama masa libur Lebaran 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini