JAKARTA, 8 April 2025 — Layar digital di Bursa Efek Indonesia (BEI) menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok tajam pada hari pertama perdagangan usai libur panjang Lebaran. IHSG tercatat turun drastis sebesar 9,19% atau 598,55 poin ke level 5.912,06.

Akibat penurunan yang melebihi ambang batas 8%, PT Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit sejak pukul 09.00.00 WIB melalui sistem Jakarta Automated Trading System (JATS). Langkah ini dilakukan untuk meredam kepanikan pasar dan memberi waktu bagi investor untuk mencerna kondisi terkini.

(Isra Triansyah)