Selebrasi Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia 2025

MPI, Jurnalis · Selasa 08 April 2025 22:11 WIB
Kemenangan gemilang ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi anak asuh Nova Arianto di turnamen bergengsi tingkat Asia tersebut. Hasil positif ini tak hanya mengamankan tempat di babak delapan besar Piala Asia U-17 2025, namun juga secara otomatis mengunci satu tiket menuju panggung dunia, Piala Dunia U-17 2025 yang akan dihelat di Qatar pada 3-27 November mendatang.
RIYADH - Skuad Garuda Muda memastikan diri melaju ke putaran final Piala Dunia U-17 2025 di Qatar setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman dalam laga lanjutan babak penyisihan Grup C Piala Asia U-17 2025 di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Senin (7/4/2025).
 
Kemenangan gemilang ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi anak asuh Nova Arianto di turnamen bergengsi tingkat Asia tersebut. Hasil positif ini tak hanya mengamankan tempat di babak delapan besar Piala Asia U-17 2025, namun juga secara otomatis mengunci satu tiket menuju panggung dunia, Piala Dunia U-17 2025 yang akan dihelat di Qatar pada 3-27 November mendatang.
 
Foto : PSSI

(MPI)

