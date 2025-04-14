...

MNC Peduli Dukung Fun Run dan Donasi untuk Pejuang Kanker

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 14 April 2025 18:35 WIB
Head of CSR MNC Group Tengku Havid kedua kiri melepas pelari dalam Aksi Sosial Fun Run bertajuk Miles for Miracles di area Car Free Day, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu 13 4 2025 .
JAKARTA - Head of CSR MNC Group Tengku Havid (kedua kiri) melepas pelari dalam Aksi Sosial Fun Run bertajuk Miles for Miracles di area Car Free Day, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
 
Selain lari dan donasi, para peserta juga mendapatkan edukasi melalui talkshow kesehatan yang disampaikan oleh para ahli, serta ikut serta dalam kegiatan zumba sebagai penutup acara.
 
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan bantuan secara simbolis kepada Rachel House. MNC Peduli turut menyerahkan ratusan ribu masker untuk digunakan para pejuang kanker dan masyarakat umum dalam melindungi diri dari penyakit dan polusi.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini