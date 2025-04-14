JAKARTA - Head of CSR MNC Group Tengku Havid (kedua kiri) melepas pelari dalam Aksi Sosial Fun Run bertajuk Miles for Miracles di area Car Free Day, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh setiap 7 April, MNC Peduli mendukung Universitas Prasetiya Mulya menyelenggarakan kegiatan Aksi Sosial Fun Run bertajuk Miles for Miracles di area Car Free Day.

Acara ini mengajak ratusan peserta untuk berlari sejauh 5 kilometer sambil berdonasi. Sebagian dana yang terkumpul dari kegiatan ini akan disalurkan kepada Rachel House, lembaga yang memberikan perawatan paliatif kepada pasien kanker dari keluarga menengah ke bawah.

Selain lari dan donasi, para peserta juga mendapatkan edukasi melalui talkshow kesehatan yang disampaikan oleh para ahli, serta ikut serta dalam kegiatan zumba sebagai penutup acara.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan bantuan secara simbolis kepada Rachel House. MNC Peduli turut menyerahkan ratusan ribu masker untuk digunakan para pejuang kanker dan masyarakat umum dalam melindungi diri dari penyakit dan polusi.

(Aldhi Chandra Setiawan)