JAKARTA - Sejumlah unit mobil dan sepeda motor mewah sitaan terkait kasus dugaan suap di PN Jakpus terpampang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kejagung menyita sejumlah mobil dan sepeda motor mewah serta sepeda dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kendaraan mewah tersebut diantaranya adalah Ferarri Spider, Nissan GT-R Nismo, Mercy AMG, Lexus RX 500H dan sejumlah motor kuston serta Harley Davidson.

(Aldhi Chandra Setiawan)