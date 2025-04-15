JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai lawatan ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/4/2025). Selain Wapres Gibran, sejumlah pejabat ikut menyambut di antaranya, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di lima negara yakni Persatuan Emirat Arab (PEA), Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara tersebut. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo telah banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global.

(MPI)