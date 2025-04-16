...

Jenazah Advokat Hotma Sitompul Tiba di Rumah Duka

MPI, Jurnalis · Rabu 16 April 2025 18:22 WIB
JAKARTA  - Jenazah advokat ternama, Hotma Sitompul telah tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari nomor 79A Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).
 
Pantauan di lokasi, rombongan mobil jenazah yang membawa almarhum tiba di lokasi sekira pukul 16.55 WIB. Diketahui, jenazah tiba di rumah duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 
 
Setibanya di rumah duka, rekan dan famili almarhum sudah bersiap di teras rumah untuk menyambut kedatangannya. 
 
Foto MPI/Nur Khabibi

(MPI)

