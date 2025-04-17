JAKARTA - Deputy CEO VISION+ Clarissa Tanoesoedibjo menyerahkan potongan tumpeng kepada Pemeran Hanna Naysila Mirdad disaksikan Head of Movie & OTT MNC Pictures Emilka Chaidir (kiri) Director Seires Catatan Hati Seorang Istri Sondang Pratama disela Big Reading & Tumpengan Series "Catatan Hati Seorang Istri" di MNC Tower. Jakarta Kamis (17/4/2025).

Vision+ menghidupkan kembali Catatan Hati Seorang Istri, sinetron fenomenal yang tayang di RCTI pada tahun 2014. Jika Catatan Hati Seorang Istri di sinetron menyandingkan Dewi Sandra dan Ashraf Sinclair, Catatan Hati Seorang Istri CHSI) yang dihadirkan dengan versi series ini menyandingkan Naysilla Mirdad dan Baskara Mahendra.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Deputy CEO Vision+ menyadari betul bahwa CHSI begitu populer di zamannya sehingga Vision+ ingin menghadirkan kembali dengan konsep yang berbeda meski punya benang merah yang sama dari sisi ceritanya.

Butuh waktu 2 tahun untuk Vision+ bersama MNC Pictures membentuk tim yang solid hingga akhirnya masuk ke proses syuting. Vision+ begitu serius menggarap CHSI mengingat CHSI sudah menjadi bagian dari identitas MNC dengan atensi publik yang begitu tinggi.

Clarissa berharap CHSI yang dihadirkan dengan format series ini akan menggaet penonton yang lebih luas karena memang versi series ini ingin menyasar semua kalangan. Series ini juga dikemas dengan baik untuk bisa dinikmati segala usia.

"Semoga ini bisa mencapai interest audience yang baru. Tadi kan ada regenerasi penontonnya dari 2014 sampai tahun ini, mungkin udah beda penontonnya. Jadi semoga kekuatan dari IP itu akan menangkap audience yang sudah ada, tapi juga akan di- extend kepada audience yang

lebih luas lagi. Apalagi untuk penonton-penonton muda. Kita memang konsep ini untuk aman dan menarik untuk semua usia," tandasnya.

(Aziz Indra)