JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan cemilan sehat untuk binaraga di Tangerang Selatan, Jumat (18/4/2025).

Di tengah maraknya makanan ringan kemasan, produk cemilan sehat datang sebagai pilihan bagi binaraga yang menjaga bentuk tubuhnya.

Owner cemilan sehat Minies Q Minie Sudjarwo mengaku produknya telah masuk ke 70 pusat kebugaran yang tersebar di Indonesia. Pasar bagi produknya itu menyasar para atlet binaraga maupun member gym yang berusaha menurunkan berat badan.

Cemilan sehat itu lantas mendapat sambutan hangat dari para binaraga, omzet yang didapatkan oleh Minie pun cukup besar yaitu Rp 60 juta perbulan.

Dengan adanya produk itu Minie juga membuka lapangan kerja bagi para tetangga sekitarnya yang turut membantu produksi cemilan sehat tersebut. Untuk memperluas penjualan, Minie juga memasarkan produknya di toko online.

(Aldhi Chandra Setiawan)