...

Melihat Produksi Cemilan Sehat untuk Binaraga Beromzet 60 Juta Perbulan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 19 April 2025 19:38 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan cemilan sehat untuk binaraga di Tangerang Selatan, Jumat 18 4 2025 .
Pekerja menyelesaikan pembuatan cemilan sehat untuk binaraga di Tangerang Selatan, Jumat 18 4 2025 .
Pekerja menyelesaikan pembuatan cemilan sehat untuk binaraga di Tangerang Selatan, Jumat 18 4 2025 .
Pekerja menyelesaikan pembuatan cemilan sehat untuk binaraga di Tangerang Selatan, Jumat 18 4 2025 .
A A A
JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan cemilan sehat untuk binaraga di Tangerang Selatan, Jumat (18/4/2025). 
 
Di tengah maraknya makanan ringan kemasan, produk cemilan sehat datang sebagai pilihan bagi binaraga yang menjaga bentuk tubuhnya.
 
Owner cemilan sehat Minies Q Minie Sudjarwo mengaku produknya telah masuk ke 70 pusat kebugaran yang tersebar di Indonesia. Pasar bagi produknya itu menyasar para atlet binaraga maupun member gym yang berusaha menurunkan berat badan.
 
Cemilan sehat itu lantas mendapat sambutan hangat dari para binaraga, omzet yang didapatkan oleh Minie pun cukup besar yaitu Rp 60 juta perbulan. 
 
Dengan adanya produk itu Minie juga membuka lapangan kerja bagi para tetangga sekitarnya yang turut membantu produksi cemilan sehat tersebut. Untuk memperluas penjualan, Minie juga memasarkan produknya di toko online.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Cari Berita Lain Di Sini