...

Kirab Gunungan Budaya Nusantara Meriahkan HUT ke-50 TMII

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 21 April 2025 22:21 WIB
Peserta membawa Gunungan Hasil Bumi saat Kirab Budaya Nusantara yang memeriahkan HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah TMII di Jakarta, Minggu 20 5 2025 .
JAKARTA - Peserta membawa Gunungan Hasil Bumi saat Kirab Budaya Nusantara yang memeriahkan HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Minggu (20/5/2025).
 
Kirab Budaya Nusantara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang bertajuk Pesta Rakyat Nusantara.
 
Acara ini juga dimeriahkan mulai dari kirab budaya Nusantara, pertunjukan 50 atraksi budaya Nusantara, hingga pesta kuliner khas Indonesia yang berlangsung pada 18-27 April mendatang.

(Aldhi Chandra Setiawan)

