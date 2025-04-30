JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi V sekaligus Wakil ketua Badan Aspirasi Masyarakat Adian Napitupulu memberikan pandangannya terkait penurunan potogan bagi aplikator ojek online dan taksi online dari 20% menjadi 10% pada saat diskusi terbuka dengan tema Driver Online R2 & R4 " Kenapa Harus 10% " Menguji Tuntutan Aplikator 10% di Posko Gerakan Nasional Driver Online R2 & R4 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Adian Napitupulu, mendesak jatah penyedia layanan atau aplikator ojek online (ojol) turun dari 20% menjadi 10%. Adian mengatakan aplikator transportasi online di Indonesia tak punya tanggung jawab apa-apa terhadap mitranya. Menurutnya, tanggung jawab yang diberikan oleh aplikator tak sebanding dengan potongan komisinya.

Dia ingin adanya penetapan harga yang adil bagi semua pihak. Hadir dalam diskusi tersebut Ketua APJARSI Rendi Prasetyo, Pengamat Transportasi Eddy Suzendi, Driver Online Roda Empat Aries Renaldi, Driver Online Roda Dua Kemed dan Mercen UMKM Laura Valentyana Siregar.

(Arif Julianto/okezone)