MAKASSAR - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Makassar, Rabu (1/5/2025), diwarnai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen. Tak hanya buruh, sejumlah organisasi mahasiswa juga turut ambil bagian dalam aksi tersebut.

Massa aksi yang terdiri dari serikat buruh dan aliansi mahasiswa memusatkan aksinya di beberapa titik strategis, seperti Flyover dan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourcing, kenaikan upah, hingga desakan agar pemerintah lebih serius menangani masalah pengangguran dan kesejahteraan pekerja.

(Sindo Makassar/Maman Sukirman)

(Maman Sukirman)