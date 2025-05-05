...

Potret Aktivitas Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Ambarawa Jelang Idul Adha

Ahmad Antoni, Jurnalis · Senin 05 Mei 2025 20:14 WIB
Suasana keramaian aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 4 5 2025 .
Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan akan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba di pasar yang buka setiap hari Pon dalam penanggalan Jawa ini mengalami peningkatan.
Suasana keramaian aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 4 5 2025 .
Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan akan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba di pasar yang buka setiap hari Pon dalam penanggalan Jawa ini mengalami peningkatan.
Suasana keramaian aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 4 5 2025 .
SEMARANG - Suasana keramaian aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2025). Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan akan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba di pasar yang buka setiap hari Pon dalam penanggalan Jawa ini mengalami peningkatan.
 
Penjualan sapi, kambing dan domba untuk kurban meningkat sekitar 30 persen. Selain itu jumlah pedagang yang membawa hewan ke pasar tersebut meningkat 500 ekor sapi dan 800 ekor kambing dan domba. Sementara, pedagang yang datang ke pasar hewan Ambarawa berasal dari Salatiga, Boyolali, Sragen, Kendal, Wonosobo, dan sekitarnya.

(Ahmad Antoni)

