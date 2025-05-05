DEPOK - Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dilianti (kanan) menyerahkan lencana secara simbolis kepada Project Officer LIGA FISIP UI 2025 Mohammad Febru di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (5/5/2025).

MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda dan olahraga nasional melalui dukungannya dalam ajang Liga FISIP UI 2025.

MNC Life hadir sebagai mitra resmi perlindungan asuransi jiwa dengan menyediakan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh atlet yang berpartisipasi dengan menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan selama masa pertandingan, manfaat perlindungan hingga Rp60 juta per peserta.

Perlindungan ini diberikan untuk memastikan seluruh atlet dapat bertanding dengan rasa aman dan tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko cedera kecelakaan.

(Aldhi Chandra Setiawan)