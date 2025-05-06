...

7,28 Juta Orang Indonesia Jadi Pengangguran per Februari 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 06 Mei 2025 22:30 WIB
JAKARTA - Ribuan pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan saat acara Jakarta Job Fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Gor Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
 
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025, mencapai 7,28 juta orang. Angkanya meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,20 juta orang.
 
Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80 ribu orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

