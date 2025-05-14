...

Pencari Suaka dari Berbagai Negara Unjuk Rasa di Kantor UNHCR

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 14 Mei 2025 20:06 WIB
JAKARTA - Para pengungsi dan pencari suaka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
 
Dalam aksinya, mereka yang berasal dari sejumlah negara seperti Somalia, Sudan, Afghanistan, Rohingya, Irak, Iran, dan Yaman itu menuntut penghentian pembunuhan massal di Hazara, Afghanistan, sekaligus meminta pemerintah Indonesia melalui UNHCR untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pemukiman kembali mereka ke negara-negara penerima pengungsi.

(Arif Julianto/okezone)

