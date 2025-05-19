...

Danau Balang Tonjong Terbengkalai, Tumbuhan Liar Tutupi Permukaan

Maman Sukirman, Jurnalis · Senin 19 Mei 2025 13:55 WIB
MAKASSAR - Kawasan Danau Balang Tonjong di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Minggu (18/5/2025). Danau Balang Tonjong kini terbengkalai dan dipenuhi tumbuhan liar seperti enceng gondok dan ilalang. Padahal, danau seluas sekitar 28 hektare ini dulunya merupakan lokasi wisata lokal yang ramai dikunjungi warga.
 
Dari total luas tersebut, hanya sekitar 8 hektare yang menjadi aset Pemerintah Kota Makassar, sementara sisanya dimiliki oleh warga dan pihak swasta. Kondisi kepemilikan yang tidak sepenuhnya dikuasai pemerintah menjadi kendala dalam upaya revitalisasi kawasan.
 
Pemerintah sempat menyatakan niat menjadikan danau ini sebagai kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau, namun belum ada langkah nyata yang terlaksana. Warga berharap danau ini segera dipulihkan agar kembali berfungsi sebagai ruang hijau dan sumber daya lingkungan kota.

