JAKARTA - Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kejahatan korporasi dan dampak ekologis yang ditimbulkan di Kalimantan Tengah. Mereka menyuarakan kekhawatiran serius tentang dampak ekologis yang terjadi di provinsi tersebut, termasuk ancaman banjir, deforestasi dan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan.

(Aldhi Chandra Setiawan)