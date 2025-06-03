JAKARTA - Sejumlah pebulu tangkis Indonesia berlatih pada H-1 menjelang Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Turnamen Indonesia Open 2025 merupakan salah satu kompetisi yang masuk dalam rangkaian BWF World Tour dengan level tertinggi, yakni Super 1000.

Indonesia Open menggunakan sistem pertandingan format gugur dengan maksimal 32 peserta per kategori tanpa babak kualifikasi dan total hadiah sebesar USD1.450.000 atau sekitar Rp23 miliar yang akan berlangsung pada 3 hingga 8 Juni 2025 di Istora Senayan.

(Aldhi Chandra Setiawan)