Pameran Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 05 Juni 2025 09:43 WIB
Pengunjung melihat batangan timah produksi PT Arsari Tambang dipamerkan pada Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025 di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
CEO PT Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo melihat maket tungku listrik peleburan logam di stan Arsari Tambang pada Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025 di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
CEO PT Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo menjadi pembicara pada Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025 di Jakarta, Rabu 4 6 2025 .
Indonesia Critical Mineral Conference yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI bekerja sama dengan Shanghai Metals Market SMM menjadi panggung bagi kolaborasi global sektor mineral kritis, terutama isu strategis nikel, kobalt, tembaga, dan aluminium.
JAKARTA - Pengunjung melihat batangan timah produksi PT Arsari Tambang dipamerkan pada Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025 di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
 
Indonesia Critical Mineral Conference yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) bekerja sama dengan Shanghai Metals Market (SMM) menjadi panggung bagi kolaborasi global sektor mineral kritis, terutama isu strategis nikel, kobalt, tembaga, dan aluminium.

(Arif Julianto/okezone)

