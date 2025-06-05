JAKARTA - Pengunjung melihat batangan timah produksi PT Arsari Tambang dipamerkan pada Indonesia Critical Mineral Conference and Expo 2025 di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Indonesia Critical Mineral Conference yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) bekerja sama dengan Shanghai Metals Market (SMM) menjadi panggung bagi kolaborasi global sektor mineral kritis, terutama isu strategis nikel, kobalt, tembaga, dan aluminium.

(Arif Julianto/okezone)