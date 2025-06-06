JAKARTA — Ratusan umat muslim melaksanakan Sholat Iduladha 1446 H di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025).

Sholat Id yang biasanya digelar di depan deretan kapal-kapal kayu besar di Pelabuhan Sunda Kelapa, tahun ini dipindahkan ke lapangan terbuka tak jauh dari lokasi semula.

Pemindahan lokasi dilakukan karena kawasan pelabuhan tergenang banjir rob sejak dini hari. Meski demikian, ratusan jemaah tetap antusias mengikuti sholat yang berlangsung khusyuk dan tertib.

Usai sholat, khutbah Iduladha tetap disampaikan dengan khidmat, menekankan nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas sosial.

(Yudistiro Pranoto/iNews)