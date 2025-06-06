...

Sholat Iduladha di Pelabuhan Sunda Kelapa Dipindah Imbas Banjir Rob

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Jum'at 06 Juni 2025 19:12 WIB
Ratusan umat muslim melaksanakan Sholat Iduladha 1446 H di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat 6 6 2025 .
Ratusan umat muslim melaksanakan Sholat Iduladha 1446 H di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat 6 6 2025 .
Ratusan umat muslim melaksanakan Sholat Iduladha 1446 H di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat 6 6 2025 .
Sholat Id yang biasanya digelar di depan deretan kapal-kapal kayu besar di Pelabuhan Sunda Kelapa, tahun ini dipindahkan ke lapangan terbuka tak jauh dari lokasi semula.
Sholat Id yang biasanya digelar di depan deretan kapal-kapal kayu besar di Pelabuhan Sunda Kelapa, tahun ini dipindahkan ke lapangan terbuka tak jauh dari lokasi semula.
A A A
JAKARTA — Ratusan umat muslim melaksanakan Sholat Iduladha 1446 H di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025).
 
Sholat Id yang biasanya digelar di depan deretan kapal-kapal kayu besar di Pelabuhan Sunda Kelapa, tahun ini dipindahkan ke lapangan terbuka tak jauh dari lokasi semula.
 
Pemindahan lokasi dilakukan karena kawasan pelabuhan tergenang banjir rob sejak dini hari. Meski demikian, ratusan jemaah tetap antusias mengikuti sholat yang berlangsung khusyuk dan tertib.
 
Usai sholat, khutbah Iduladha tetap disampaikan dengan khidmat, menekankan nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas sosial.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Cari Berita Lain Di Sini