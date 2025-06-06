JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Erick Thohir (tengah) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Presiden Prabowo Subianto bersorak gembira saat Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa cetak gol di gawang China. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda unggul 1-0.

Prabowo langsung bersorak ketika gol semata wayang ini dicetak oleh Ole Romeny (45') melalui titik penalti. Presiden Prabowo pun dengan tangan mengepal dan bersalaman dengan sejumlah jajaran penonton VVIP yang bersamanya.

Presiden Prabowo Subianto tampak tersenyum lebar, memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Ole Romeny mencetak gol. Tak tanggung-tanggung, Prabowo sampai selebrasi melepas jaketnya serta dengan gaya silatnya.

Prabowo mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah dilapisi jaket berwarna putih dengan list di lengannya berwarna hitam dengan lambang garuda di dada kirinya dan nomor 08 di kanan.

Foto Binti Mufarida

(okezone)