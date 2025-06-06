...

Prabowo Selebrasi Penuh Semangat saat Timnas Unggul atas China

okezone, Jurnalis · Jum'at 06 Juni 2025 15:34 WIB
Presiden Prabowo Subianto kedua kiri didampingi Ketua Umum Erick Thohir tengah dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kanan berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
Presiden Prabowo Subianto kedua kiri didampingi Ketua Umum Erick Thohir tengah dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kanan berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
Presiden Prabowo Subianto kedua kiri didampingi Ketua Umum Erick Thohir tengah dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kanan berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
Presiden Prabowo Subianto kedua kiri didampingi Ketua Umum Erick Thohir tengah dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kanan berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
Presiden Prabowo Subianto kedua kiri didampingi Ketua Umum Erick Thohir tengah dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kanan berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
Presiden Prabowo Subianto kedua kiri didampingi Ketua Umum Erick Thohir tengah dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kanan berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
A A A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Erick Thohir (tengah) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) berselebrasi usai Ole Lennard Romenij mencetak gol ke gawang Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025). 
 
Presiden Prabowo Subianto bersorak gembira saat Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa cetak gol di gawang China. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda unggul 1-0.
 
Prabowo langsung bersorak ketika gol semata wayang ini dicetak oleh Ole Romeny (45') melalui titik penalti. Presiden Prabowo pun dengan tangan mengepal dan bersalaman dengan sejumlah jajaran penonton VVIP yang bersamanya.
 
Presiden Prabowo Subianto tampak tersenyum lebar, memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Ole Romeny mencetak gol. Tak tanggung-tanggung, Prabowo sampai selebrasi melepas jaketnya serta dengan gaya silatnya. 
 
Prabowo mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah dilapisi jaket berwarna putih dengan list di lengannya berwarna hitam dengan lambang garuda di dada kirinya dan nomor 08 di kanan.
 
Foto Binti Mufarida

(okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini