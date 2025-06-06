JAKARTA - Striker Timnas Indonesia, Ole Romeny selebrasi usai mencetak gol dari titik penalti ke gawang China dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (5/6/2025). Selebrasi khasnya, dengan tangan di bawah dagu, kembali ia tunjukkan sebagai simbol semangat dan keteguhan.

Selebrasi ini sebelumnya telah dilakukan Romeny dalam pertandingan melawan Bahrain dan Australia, yang menurutnya melambangkan pesan untuk "terus tegakkan kepala, apapun situasinya". Aksi tersebut mendapat sambutan hangat dari para suporter yang memadati SUGBK, menambah semangat skuad Garuda dalam pertandingan krusial ini.

Pertandingan ini menjadi penentu bagi langkah Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi, dengan hanya dua tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari suporter di stadion diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi tim nasional.

(Aldhi Chandra Setiawan)