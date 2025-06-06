...

Taklukan China, Timnas Indonesia Melaju ke Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 06 Juni 2025 15:44 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny melalukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 5 2025 .
Gol semata wayang yang dicetak oleh Ole Romeny dari titik putih di menit ke-45 memastikan tiga poin bagi Skuad Garuda. Tambahan tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 12 poin dan mengunci posisi empat klasemen akhir Grup C.
Timnas Indonesia akhirnya menembus babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah capaian historis yang membuka peluang Garuda untuk selangkah lebih dekat tampil di pentas sepak bola terbesar dunia. Kemenangan tipis 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK .
Ekspresi pesepak bola Timnas Indonesia Jays Noah Idzes kanan bersama rekannya Justin Hubner kiri usai mengalahkan Timnas China pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 6 2025 .
Cari Berita Lain Di Sini