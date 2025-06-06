JAKARTA - Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny melalukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/5/2025).

Timnas Indonesia akhirnya menembus babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah capaian historis yang membuka peluang Garuda untuk selangkah lebih dekat tampil di pentas sepak bola terbesar dunia. Kemenangan tipis 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Gol semata wayang yang dicetak oleh Ole Romeny dari titik putih di menit ke-45 memastikan tiga poin bagi Skuad Garuda. Tambahan tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 12 poin dan mengunci posisi empat klasemen akhir Grup C.

(Aldhi Chandra Setiawan)