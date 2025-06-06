JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia Emil Audero saat menjalani debutnya bersama Skuad Garuda menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/5/2025).

Emil Audero sukses menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat menghadapi China dalam laga kesembilan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan penampilan gemilang bahkan mencatatkan cleansheet yang sangat penting bagi Skuad Garuda.

Lebih dari sekadar penyelamatan, Emil juga memperlihatkan kualitas sebagai pemimpin di lini belakang. Ia aktif memberi arahan kepada barisan bek yang dikomandoi Jay Idzes dan Rizky Ridho. Ketegasan dan komunikasi yang baik dari Emil membuat organisasi pertahanan Timnas Indonesia terlihat lebih rapi dan tenang.

(Aldhi Chandra Setiawan)