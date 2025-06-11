JAKARTA - CEO Asthara Skyfront City Supardi Ang saat memberikan sambutan pada acara pembiayaan rumah di Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/6/2025). Asthara Skyfront City bekerjasama dengan Bank MANDIRI, Bank OCBC, Bank UOB dan Bank INA untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui skema KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Sejak berdiri pada tahun 2017, Asthara Group yang didirikan oleh keluarga Fangiono telah berfokus pada pengembangan ruang perkotaan berkualitas. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi bisnis keluarga Fangiono sebagai pelaku multibisnis visioner, sekaligus wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Komitmen ini diwujudkan melalui proyek perdana mereka, Asthara Skyfront City, yang akan resmi diluncurkan pada 19 Juni 2025. Dibangun di atas lahan seluas 1.100 hektar, dan terletak berdampingan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kawasan ini dirancang untuk mendukung mobilitas global dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Supardi Ang, CEO Asthara Skyfront City Asthara Skyfront City adalah kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, pusat perbelanjaan, dan area bisnis. Dirancang dengan konsep berkelanjutan dan konektivitas tinggi, kawasan ini diharapkan menjadi ruang hidup modern yang bisa diwariskan lintas generasi.”

Proyek pertama yang akan diperkenalkan adalah super cluster THE FLORITZ, seluas 20 hektar dan terbagi dalam empat cluster. Cluster pertama, ALLUREA, akan diluncurkan bersamaan dengan peresmian pada 19 Juni 2025. ALLUREA menawarkan dua tipe rumah — tipe 6 dan tipe 8 — dengan harga mulai dari Rp900 juta. Hunian ini cocok untuk keluarga maupun sebagai investasi jangka panjang, khususnya bagi masyarakat Jakarta, Tangerang, dan kota-kota sekitarnya.

Lokasi yang berdekatan langsung dengan bandara membuat kawasan ini ideal untuk profesional dengan mobilitas tinggi seperti pilot, awak kabin, pekerja maskapai, ground handler, serta para pelaku bisnis dari berbagai kota di Indonesia maupun luar negeri.

(Arif Julianto/okezone)