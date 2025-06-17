...

MNC Leasing dan Bank SBI Indonesia Salurkan Pembiayaan Rp50 Miliar ke Sektor Strategis

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 17 Juni 2025 09:18 WIB
Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor-sektor produktif seperti konstruksi, agribisnis, pertambangan, dan logistik.
PT MNC Guna Usaha Indonesia MNC Leasing dan PT Bank SBI Indonesia resmi menjalin kerja sama pembiayaan senilai Rp50 miliar melalui skema Joint Financing.
Komisaris Utama MNC Leasing Gabriel Mahjudin, Direktur MNC Leasing Henri Gunawan, Head of IIBB PT Bank SBI Indonesia Vikram Singh Rathore, President Director PT Bank SBI Indonesia Akash Shambhu Damniwala berfoto bersama saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin 16 6 2025 .
JAKARTA - Komisaris Utama MNC Leasing Gabriel Mahjudin, Direktur MNC Leasing Henri Gunawan, Head of IIBB PT Bank SBI Indonesia ⁠Vikram Singh Rathore, President Director PT Bank SBI Indonesia Akash Shambhu Damniwala berfoto bersama saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin (16/6/2025).
 
PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) dan PT Bank SBI Indonesia resmi menjalin kerja sama pembiayaan senilai Rp50 miliar melalui skema Joint Financing.
 
Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor-sektor produktif seperti konstruksi, agribisnis, pertambangan, dan logistik. 
 
(Foto: Aziz Indra)

(Aziz Indra)

