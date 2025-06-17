JAKARTA - Komisaris Utama MNC Leasing Gabriel Mahjudin, Direktur MNC Leasing Henri Gunawan, Head of IIBB PT Bank SBI Indonesia ⁠Vikram Singh Rathore, President Director PT Bank SBI Indonesia Akash Shambhu Damniwala berfoto bersama saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin (16/6/2025).

PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) dan PT Bank SBI Indonesia resmi menjalin kerja sama pembiayaan senilai Rp50 miliar melalui skema Joint Financing.

Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor-sektor produktif seperti konstruksi, agribisnis, pertambangan, dan logistik.

(Foto: Aziz Indra)

