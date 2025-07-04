JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga Rp578 miliar. Ia disebut menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian saat menjabat sebagai Mendag periode 2015–2016.

(Aldhi Chandra Setiawan)