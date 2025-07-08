ACEH - Direktur Utama Arsari Group Hashim S. Djojohadikusum borsama Direktur Utama PT PBS Aryo P.S. Djojohadikusumo, Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf dan Direktur Operasional PT PBS Jocelyn Fawcett Ashton Rigby peresmian Pabrik Karet Remah, PT Potensi Bumi Sakti di Aceh, selas (8/7/2025). Kehadiran pabrik karet remah dari PT Potensi Bumi Sakti ini membawa angin segar bagi ribuan petani karet di seluruh Aceh yang selama ini harus menjual hasil panen mereka ke luar daerah, terutama ke Medan.

Dengan kapasitas mesin terpasang sebesar 5 ton karet kering per jam atau 10 ton karet basah per jam, pabrik yang berada di atas lahan seluas 25 hektar di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat ini menargetkan pengolahan hingga 100 ton karet kering per hari, atau sekitar 30.000 ton per tahun.

Hal ini menjadikan pabrik karet remah PT Potensi Bumi Sakti, perusahaan di bawah Arsari Group, sebagai pusat pengolahan strategis yang mampu menyerap produksi petani karet dari berbagai wilayah di Aceh.

(Arif Julianto/okezone)