...

Melantai di BEI, Asia Pramulia (ASPR) Targetkan Laba Naik 50% di 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 08 Juli 2025 19:59 WIB
Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk. ASPR Ricky Winoto memberikan pemaparan sebelum pencatatan perdana saham PSAT dan ASPR di BEI, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
PT Asia Pramulia Tbk. ASPR melepas 812 juta saham dengan harga Rp124 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp100,68 miliar.
Direktur PT Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna kiri , Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk. ASPR Ricky Winoto kedua kiri , Komisaris Utama Alex Yoe kedua kanan , dan Komisaris Yunita Yuwono kanan berbincang seusai pencatatan perdana saham di BEI, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
PT Asia Pramulia Tbk. ASPR melepas 812 juta saham dengan harga Rp124 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp100,68 miliar.
Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk. ASPR Ricky Winoto memberikan pemaparan sebelum pencatatan perdana saham PSAT dan ASPR di BEI, Jakarta, Selasa 8 7 2025 .
A A A
JAKARTA - Direktur PT Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna (kiri), Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) Ricky Winoto (kedua kiri), Komisaris Utama Alex Yoe (kedua kanan), dan Komisaris Yunita Yuwono (kanan) berbincang seusai pencatatan perdana saham di BEI, Jakarta, Selasa (8/7/2025). PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) melepas 812 juta saham dengan harga Rp124 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp100,68 miliar.
 
PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) menargetkan pendapatan tumbuh 30-40 persen hingga akhir 2025. Sementara itu, laba perseroan dibidik naik sebesar 50 persen.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Cari Berita Lain Di Sini