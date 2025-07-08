JAKARTA - Direktur PT Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna (kiri), Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) Ricky Winoto (kedua kiri), Komisaris Utama Alex Yoe (kedua kanan), dan Komisaris Yunita Yuwono (kanan) berbincang seusai pencatatan perdana saham di BEI, Jakarta, Selasa (8/7/2025). PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) melepas 812 juta saham dengan harga Rp124 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp100,68 miliar.

PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) menargetkan pendapatan tumbuh 30-40 persen hingga akhir 2025. Sementara itu, laba perseroan dibidik naik sebesar 50 persen.

(Arif Julianto/okezone)