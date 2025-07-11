...

Sindikat Paket COD Palsu, Polisi Tangkap Dua Karyawan Ekspedisi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 11 Juli 2025 21:31 WIB
Aksi penipuan ini berlangsung sejak akhir 2024 dan membuat ratusan konsumen tertipu. Para pelaku memanfaatkan celah sistem internal dan menjual data dengan harga per kepala. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.
Tampang dua pelaku sindikat paket COD palsu ditujukan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 11 7 2025 .
Tampang dua pelaku sindikat paket COD palsu ditujukan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 11 7 2025 .
Satu pelaku lain masih buron. Para tersangka kini terancam hukuman delapan tahun penjara sesuai UU ITE.
Dua karyawan ekspedisi ditangkap Polda Metro Jaya setelah membobol 10 ribu data konsumen dan menggunakannya untuk menipu lewat pengiriman paket COD berisi sampah, kain perca, hingga koran bekas.
A A A
JAKARTA - Tampang dua pelaku sindikat paket COD palsu ditujukan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
 
Dua karyawan ekspedisi ditangkap Polda Metro Jaya setelah membobol 10 ribu data konsumen dan menggunakannya untuk menipu lewat pengiriman paket COD berisi sampah, kain perca, hingga koran bekas.
 
Aksi penipuan ini berlangsung sejak akhir 2024 dan membuat ratusan konsumen tertipu. Para pelaku memanfaatkan celah sistem internal dan menjual data dengan harga per kepala. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.
 
Satu pelaku lain masih buron. Para tersangka kini terancam hukuman delapan tahun penjara sesuai UU ITE.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini