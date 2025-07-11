...

Pengambilan BSU Rp600.000 di Kantor Pos

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 11 Juli 2025 21:25 WIB
Warga mengambil dana bantuan subsidi upah BSU di Kantor Pos Indonesia Dharmawangsa, Jakarta, Jumat 11 7 2025 .
Warga mengambil dana bantuan subsidi upah BSU di Kantor Pos Indonesia Dharmawangsa, Jakarta, Jumat 11 7 2025 .
Bantuan tunai senilai Rp600 ribu ini juga bisa dicairkan melalui Kantor Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara Mandiri, BRI, BNI, BTN , cukup lewat aplikasi Pospay.
Warga mengambil dana bantuan subsidi upah BSU di Kantor Pos Indonesia Dharmawangsa, Jakarta, Jumat 11 7 2025 .
Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah BSU 2025 kepada 17 juta pekerja formal dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Warga mengambil dana bantuan subsidi upah BSU di Kantor Pos Indonesia Dharmawangsa, Jakarta, Jumat 11 7 2025 .
A A A
JAKARTA - Warga mengambil dana bantuan subsidi upah (BSU) di Kantor Pos Indonesia Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
 
Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kepada 17 juta pekerja formal dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. 
 
Bantuan tunai senilai Rp600 ribu ini juga bisa dicairkan melalui Kantor Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN), cukup lewat aplikasi Pospay.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini