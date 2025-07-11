JAKARTA - Warga mengambil dana bantuan subsidi upah (BSU) di Kantor Pos Indonesia Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kepada 17 juta pekerja formal dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Bantuan tunai senilai Rp600 ribu ini juga bisa dicairkan melalui Kantor Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN), cukup lewat aplikasi Pospay.

(Aldhi Chandra Setiawan)