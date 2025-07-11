JAKARTA - Pengunjung bermain di wahana Disney Cruise Line di Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Jakarta makin terasa magis di bulan Juli ini. Grand Indonesia bekerja sama dengan Disney Cruise Line menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru dan penuh imajinasi lewat program spesial bertajuk “The Grand Adventure”, yang berlangsung mulai 2 Juli hingga 31 Agustus 2025. Ini adalah pertama kalinya Disney Cruise Line hadir secara langsung di Indonesia, membawa nuansa kapal pesiar mewah dan karakter ikoniknya ke dalam suasana belanja dan hiburan di pusat kota.

Main Atrium Grand Indonesia kini disulap menjadi dunia ala Disney Adventure, kapal pesiar terbaru Disney yang akan berlayar dari Singapura mulai Desember 2025 nanti. Dekorasi bernuansa nautikal lengkap dengan patung Captain Mickey Mouse setinggi hampir tiga meter langsung mencuri perhatian. Area ini menghidupkan tujuh zona tematik dari kapal pesiar aslinya, seperti Marvel Landing, Town Square, Disney Imagination Garden, dan Toy Story Place yang ada di lobi Shinta.

Sementara itu, lewat program “Wish Upon an Adventure”, pengunjung bisa menuliskan harapan paling kreatif di area Snow White’s Wishing Well dan berkesempatan memenangkan liburan selama tiga malam di kapal Disney Adventure. Pengalaman yang mungkin selama ini hanya ada di film, kini bisa jadi kenyataan.

General Manager Marketing Communication & Operations Grand Indonesia, Kanina Hanindita, mengatakan, kolaborasi ini dihadirkan untuk menciptakan liburan sekolah yang menyenangkan, penuh warna, dan bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. "Kita ingin menjadi pilihan utama destinasi liburan keluarga di musim ini, tempat di mana si kecil bisa bertemu tokoh idolanya dan orang tua bisa menikmati pengalaman belanja yang menyenangkan," katanya.

(Armydian Kurniawan)