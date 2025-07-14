JAKARTA - Kawasan Bidakara di Jakarta Selatan kini hadir dengan wajah baru yang lebih modern dan dinamis, sesuai kebutuhan masyarakat urban masa kini. Melalui proses revitalisasi menyeluruh, kawasan ini dikembangkan sebagai one stop destination yang menyatukan berbagai fungsi yakni pusat kuliner, fasilitas gaya hidup, layanan kesehatan, perkantoran, hotel, hingga ruang pertemuan (MICE).

Terletak di lokasi strategis yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru ibu kota, kawasan Bidakara kini menjadi magnet baru bagi masyarakat Jakarta yang mencari kenyamanan dan efisiensi dalam satu tempat. Sejumlah brand kuliner dan ritel ternama, baik lokal maupun internasional, telah membuka gerainya di kawasan ini.

“Kami ingin menjadikan Bidakara bukan hanya sebagai kawasan bisnis, tapi juga ruang hidup yang lengkap — tempat bertemu, bersantai, dan menikmati waktu berkualitas,” ujar Ferry Oktavian, Direktur Bisnis dan Komersial PT Mekar Prana Indah, pengelola Kawasan Bidakara Jakarta.

Pengembangan terbaru juga menghadirkan area-area visual yang dikurasi dengan estetika tinggi, seperti spot-spot foto yang instagrammable dan instalasi artistik yang memperkaya pengalaman pengunjung. Hal ini menjadikan kawasan Bidakara relevan bagi kalangan Gen Z, milenial, hingga keluarga urban yang mencari tempat hangout sekaligus ruang produktif.

