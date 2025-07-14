...

Sekolah Rakyat Dimulai, Siswa Diantarkan dengan Bus Wisata Uncal

Isra Triansyah, Jurnalis · Senin 14 Juli 2025 18:07 WIB
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin 14 7 2025 .
A A A
BOGOR - Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).
 
Sebanyak 100 siswa yang terdiri dari 58 siswa putra dan 42 siswa putri akan mengikuti Pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun 2025.
 
MPLS tahun ini digelar serentak di 63 titik di seluruh Indonesia, dan akan dilanjutkan di 37 titik lainnya pada akhir Juli. Total 100 lokasi rintisan Sekolah Rakyat resmi memulai kegiatan pada Tahun Ajaran 2025/2026.
 
Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor sendiri memiliki kapasitas 100 siswa yang dibagi dalam 4 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa. Fasilitas sekolah meliputi ruang kelas, asrama, laboratorium, masjid, lapangan futsal, perpustakaan, hingga ruang OSIS dan UKS.
 
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sistem pembelajarannya menggabungkan pendekatan konvensional dan digital melalui Learning Management System, untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata, bahkan di wilayah terpencil.
 
Dengan model berasrama dan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan karakter, keagamaan, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi generasi muda Indonesia dari keluarga pra-sejahtera.

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini