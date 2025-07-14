BOGOR - Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

Sebanyak 100 siswa yang terdiri dari 58 siswa putra dan 42 siswa putri akan mengikuti Pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun 2025.

MPLS tahun ini digelar serentak di 63 titik di seluruh Indonesia, dan akan dilanjutkan di 37 titik lainnya pada akhir Juli. Total 100 lokasi rintisan Sekolah Rakyat resmi memulai kegiatan pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor sendiri memiliki kapasitas 100 siswa yang dibagi dalam 4 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa. Fasilitas sekolah meliputi ruang kelas, asrama, laboratorium, masjid, lapangan futsal, perpustakaan, hingga ruang OSIS dan UKS.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sistem pembelajarannya menggabungkan pendekatan konvensional dan digital melalui Learning Management System, untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata, bahkan di wilayah terpencil.

Dengan model berasrama dan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan karakter, keagamaan, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi generasi muda Indonesia dari keluarga pra-sejahtera.

(Isra Triansyah)