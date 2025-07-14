JAKARTA - Suasana hari pertama pembukaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) Sentra Handayani di Jakarta Timur, Senin (14/7/2025).

Sejak pagi, para orang tua mengantar anak-anak mereka yang akan tinggal dan belajar di asrama. Mulai pukul 06.00 WIB, para siswa dan orang tua berdatangan ke sekolah di kawasan Sentra Handayani, Jakarta Timur. Mereka membawa tas besar berisi perlengkapan pribadi untuk tinggal di asrama.

Sekitar pukul 07.30 WIB, seluruh siswa dikumpulkan di halaman sekolah untuk mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah, Regut Sutrasto. Ia mengajak para orang tua memberi kepercayaan pada anak-anak mereka agar bisa belajar mandiri jauh dari rumah.

Setelah pengarahan, tibalah saat perpisahan. Banyak orang tua terlihat menangis saat memeluk anak-anak mereka. Pelukan hangat dan doa menjadi pengantar langkah para siswa menuju gerbang sekolah.

Tahun ini, SRMP Sentra Handayani menerima 75 siswa, terdiri dari 40 perempuan dan 35 laki-laki, yang dibagi dalam tiga kelas. Asrama disiapkan dengan 10 kamar untuk siswa laki-laki dan 10 kamar untuk perempuan.

Sekolah ini menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat yang akan diikuti oleh lebih dari 9.700 siswa di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, 63 sekolah dibuka hari ini, dan sisanya menyusul pada akhir Juli.

(Aldhi Chandra Setiawan)