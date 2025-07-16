...

Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek, Kerugian Capai Rp1,98 Triliun

Isra Triansyah, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 12:32 WIB
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampidsus Abdul Qohar kanan didampingi Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kiri menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dengan satu tersangka masih buron karena terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan negara senilai Rp1,980 triliun.
Tersangka kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek memasuki mobil tahanan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
JAKARTA - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar (kanan) didampingi Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 
 
Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dengan satu tersangka masih buron karena terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan negara senilai Rp1,980 triliun. 

(Isra Triansyah)

