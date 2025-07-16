...

Jens Raven Cetak 6 Gol, Selebrasi Pacu Jalur Warnai Kemenangan Telak Indonesia atas Brunei Darussalam

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 12:35 WIB
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 15 7 2025 .
A A A
JAKARTA - Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Jens Raven melakukan selebrasi pacu jalur yang sedang viral usai mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
 
Timnas Indonesia U-23 berpesta gol usai membantai Brunei Darussalam dengan skor 8-0 lewat dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025.
 
Pada pertandingan ini Jens Raven memborong enam gol ditambah satu gol Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan. Hasil ini membawa Skuad Garuda Muda naik ke puncak klasemen.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini