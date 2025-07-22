...

AHY Kukuhkan Alumni Akademi Demokrat untuk Perkuat Soliditas Partai

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 22 Juli 2025 10:32 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY bersama Ketua IKA Akademi Demokrat, Al- Kausar kanan memberikan bendera simbolis pengukuhan Ikatan Alumni Akademi Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin 21 7 2025 .
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua IKA Akademi Demokrat, Al- Kausar (kanan) memberikan bendera simbolis pengukuhan Ikatan Alumni Akademi Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (21/7/2025). 
 
Ketum AHY mengaku terharu melihat semangat kader-kader Demokrat yang pernah dibentuk melalui Akademi Demokrat. Ia menilai, inisiatif membentuk ikatan alumni ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol kuat kesinambungan perjuangan partai Demokrat kedepan. 
 
AHY juga secara simbolis menyerahkan panji kehormatan kepada Al-Kausar yang dikukuhkan sebagai Ketua IKA Akademi Demokrat. Dalam pengukuhan Alumni Akademi Demokrat dihadiri juga oleh Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

