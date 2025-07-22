...

Garuda Muda Lolos ke Semifinal Piala AFF U - 23 2025 Meski Ditahan Imbang Malaysia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 22 Juli 2025 10:36 WIB
Pesepak bola timnas Indonesia U-23 Jens Raven dihadang pesepak bola Malaysia Muhammad Shafizan pada pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Senin 21 7 2025 .
Timnas Indonesia U-23 harus puas berbagi angka dengan Malaysia setelah bermain imbang 0-0 dalam laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025.
Timnas Indonesia U-23 harus puas berbagi angka dengan Malaysia setelah bermain imbang 0-0 dalam laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025.
Timnas Indonesia U-23 harus puas berbagi angka dengan Malaysia setelah bermain imbang 0-0 dalam laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025.
Hasil ini sudah cukup mengantar Garuda Muda keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak Semifinal Piala AFF U-23 2025.
Hasil ini sudah cukup mengantar Garuda Muda keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak Semifinal Piala AFF U-23 2025.
Hasil ini sudah cukup mengantar Garuda Muda keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak Semifinal Piala AFF U-23 2025.
Hasil ini sudah cukup mengantar Garuda Muda keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak Semifinal Piala AFF U-23 2025.
A A A
JAKARTA - Pesepak bola timnas Indonesia U-23 Jens Raven dihadang pesepak bola Malaysia Muhammad Shafizan pada pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).
 
Timnas Indonesia U-23 harus puas berbagi angka dengan Malaysia setelah bermain imbang 0-0 dalam laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025. Meski tampil agresif dan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal, gol yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang.
 
Hasil ini sudah cukup mengantar Garuda Muda keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak Semifinal Piala AFF U-23 2025.
 
Pertandingan Timnas Indonesia U-23 menghadapi Malaysia U-23 ini diabadikan menggunakan kamera Canon EOS R5 mark ii dengan lensa 300mm F2.8.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini