JAKARTA - Pesepak bola timnas Indonesia U-23 Jens Raven dihadang pesepak bola Malaysia Muhammad Shafizan pada pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Timnas Indonesia U-23 harus puas berbagi angka dengan Malaysia setelah bermain imbang 0-0 dalam laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025. Meski tampil agresif dan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal, gol yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang.

Hasil ini sudah cukup mengantar Garuda Muda keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak Semifinal Piala AFF U-23 2025.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 menghadapi Malaysia U-23 ini diabadikan menggunakan kamera Canon EOS R5 mark ii dengan lensa 300mm F2.8.

(Aldhi Chandra Setiawan)