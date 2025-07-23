JAKARTA – Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Global Jasa Sejahtera (PT GJS) kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Gada Madya bagi personel satuan pengamanan (Satpam), sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajerial para petugas keamanan.

Pelatihan ini berhasil meluluskan 52 peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak awal. Diklat Gada Madya merupakan jenjang lanjutan setelah Gada Pratama, yang bertujuan mencetak supervisor Satpam yang kompeten dan tersertifikasi.

Penutupan diklat digelar pada Senin (21/7/2025) di Gedung iHub, Jakarta, dan dihadiri oleh Kasubditbinsatpam/Posusditbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Hadi Setiawan. Dalam sambutannya, Hadi mengapresiasi kontribusi PT GJS dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pengamanan nasional.

Selama pelatihan, peserta menerima materi yang mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan, kepemimpinan, sistem manajemen pengamanan, penanganan keadaan darurat, serta keterampilan teknis seperti penggunaan tongkat dan borgol, serta latihan baris-berbaris. Materi disampaikan oleh instruktur dari Polda Metro Jaya dan pengajar bersertifikasi nasional, berdasarkan kurikulum resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ini merupakan kali kedua PT GJS menyelenggarakan Diklat Gada Madya, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mencetak satuan pengamanan yang profesional, unggul, dan siap menghadapi tantangan di berbagai sektor kerja.

Dengan berakhirnya pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab secara lebih optimal, serta berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat mereka bertugas.

(Isra Triansyah)