Pelatihan Membatik untuk Lestarikan Budaya Betawi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 09:26 WIB
Peserta mengikuti pelatihan membatik di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya PPSB M Mashabi, Tanah Abang, Jakarta, Rabu 23 7 2025 .
JAKARTA - Peserta mengikuti pelatihan membatik di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) M Mashabi, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
 
Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat menggelar pelatihan membatik yang diikuti oleh 50 peserta masyarakat umum untuk meningkatkan keterampilan membatik warga sekaligus melestarikan budaya betawi. Pelatihan ini berlangsung mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

