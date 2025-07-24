JAKARTA - Peserta mengikuti pelatihan membatik di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) M Mashabi, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat menggelar pelatihan membatik yang diikuti oleh 50 peserta masyarakat umum untuk meningkatkan keterampilan membatik warga sekaligus melestarikan budaya betawi. Pelatihan ini berlangsung mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)