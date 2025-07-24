...

Jakarta Siap Sambut MoreFood Expo 2026: Pameran Makanan Internasional Perdana

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 23:56 WIB
MoreFood Expo Indonesia, yang diselenggarakan oleh Huamo Expo, adalah penyelenggara internasional pertama yang memperkenalkan seluruh rantai industri makanan luar negeri ke pasar Indonesia.
CEO & Founder of Huamo Expo Wang Guoping tengah , Founder and Chairman of IPBBI Gomas Harun kiri , serta Owner PT Panorama Media Satrijanto Tirtawisata berbincang saat peluncuran acara MoreFood Expo Indonesia di Jakarta, Kamis 24 7 2025 .
JAKARTA - CEO & Founder of Huamo Expo Wang Guoping (tengah), Founder and Chairman of IPBBI Gomas Harun (kiri), serta Owner PT Panorama Media Satrijanto Tirtawisata berbincang saat peluncuran acara MoreFood Expo Indonesia di Jakarta, Kamis (24/7/2025). MoreFood Expo Indonesia, yang diselenggarakan oleh Huamo Expo, adalah penyelenggara internasional pertama yang memperkenalkan seluruh rantai industri makanan luar negeri ke pasar Indonesia. Acara yang bekerja sama dengan pasar halal Indonesia itu diselenggarakan pada 7-10 Mei 2026 di JIExpo, Kemayoran. 

(Arif Julianto/okezone)

