JAKARTA - CEO & Founder of Huamo Expo Wang Guoping (tengah), Founder and Chairman of IPBBI Gomas Harun (kiri), serta Owner PT Panorama Media Satrijanto Tirtawisata berbincang saat peluncuran acara MoreFood Expo Indonesia di Jakarta, Kamis (24/7/2025). MoreFood Expo Indonesia, yang diselenggarakan oleh Huamo Expo, adalah penyelenggara internasional pertama yang memperkenalkan seluruh rantai industri makanan luar negeri ke pasar Indonesia. Acara yang bekerja sama dengan pasar halal Indonesia itu diselenggarakan pada 7-10 Mei 2026 di JIExpo, Kemayoran.
(Arif Julianto/okezone)