...

Kesetaraan Gender Jadi Pilar ESG Indodana Finance

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 28 Juli 2025 18:22 WIB
Indodana Finance menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip ESG Environmental, Social, Governance , khususnya dalam aspek kesetaraan gender, yang menjadi bagian penting dari pilar sosial.
Indodana Finance menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip ESG Environmental, Social, Governance , khususnya dalam aspek kesetaraan gender, yang menjadi bagian penting dari pilar sosial.
Indodana Finance menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip ESG Environmental, Social, Governance , khususnya dalam aspek kesetaraan gender, yang menjadi bagian penting dari pilar sosial.
Indodana Finance menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip ESG Environmental, Social, Governance , khususnya dalam aspek kesetaraan gender, yang menjadi bagian penting dari pilar sosial.
A A A
BANDUNG – Indodana Finance menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), khususnya dalam aspek kesetaraan gender, yang menjadi bagian penting dari pilar sosial.
 
Dalam ajang Womenomics 2025 yang digelar di Mason Pine Hotel, Padalarang, Direktur Utama Indodana Finance, Mira Wibowo, menerima penghargaan The Most Outstanding Women in Multifinance 2025. Acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan yang berkontribusi besar di sektor keuangan nasional.
 
Mira menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim. “Ini bukti bahwa perempuan bisa membangun kepemimpinan yang strategis. Kami akan terus berinovasi dalam menyediakan layanan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
 
Prinsip ESG yang diadopsi Indodana sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana kesetaraan gender menjadi kunci menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan juga mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
 
Acara Womenomics tahun ini mengusung tema “The Secret to Economy Growth in Uncertainty” dan dihadiri oleh lebih dari 500 perempuan inspiratif dari berbagai sektor strategis, mulai dari perbankan, asuransi, teknologi finansial, hingga kementerian dan BUMN. Rangkaian acara diawali dengan talkshow inspiratif bersama tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang.
 
Sebagai perusahaan teknologi finansial terkemuka, Indodana Finance terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong pemberdayaan perempuan di industri keuangan.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Sidang Tuntutan Suap Hakim Kasus CPO: Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Penjara

Sidang Tuntutan Suap Hakim Kasus CPO: Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Penjara

Presiden Prabowo Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

Presiden Prabowo Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

KPU dan Bawaslu Bahas Tantangan Digitalisasi Pemilu Menuju Indonesia Emas

KPU dan Bawaslu Bahas Tantangan Digitalisasi Pemilu Menuju Indonesia Emas

Ingria Pratama Capitalindo Catat Pertumbuhan Kinerja Positif di Kuartal III 2025

Ingria Pratama Capitalindo Catat Pertumbuhan Kinerja Positif di Kuartal III 2025

Pameran Pacific Coatings Show 2025 Jadi Pusat Inovasi dan Jejaring Industri Cat Asia Tenggara

Pameran Pacific Coatings Show 2025 Jadi Pusat Inovasi dan Jejaring Industri Cat Asia Tenggara

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Cari Berita Lain Di Sini