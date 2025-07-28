BANDUNG – Indodana Finance menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), khususnya dalam aspek kesetaraan gender, yang menjadi bagian penting dari pilar sosial.

Dalam ajang Womenomics 2025 yang digelar di Mason Pine Hotel, Padalarang, Direktur Utama Indodana Finance, Mira Wibowo, menerima penghargaan The Most Outstanding Women in Multifinance 2025. Acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan yang berkontribusi besar di sektor keuangan nasional.

Mira menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim. “Ini bukti bahwa perempuan bisa membangun kepemimpinan yang strategis. Kami akan terus berinovasi dalam menyediakan layanan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Prinsip ESG yang diadopsi Indodana sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana kesetaraan gender menjadi kunci menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan juga mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Acara Womenomics tahun ini mengusung tema “The Secret to Economy Growth in Uncertainty” dan dihadiri oleh lebih dari 500 perempuan inspiratif dari berbagai sektor strategis, mulai dari perbankan, asuransi, teknologi finansial, hingga kementerian dan BUMN. Rangkaian acara diawali dengan talkshow inspiratif bersama tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang.

Sebagai perusahaan teknologi finansial terkemuka, Indodana Finance terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong pemberdayaan perempuan di industri keuangan.

(Arif Julianto/okezone)